Бейрут, , 01:32 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 3202 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на ливанской территории достигло 390 053. Также за минувшие сутки в стране скончались 52 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливане от осложнений COVID-19 умер 4971 пациент.

Ранее в Ливане началась кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Тем не менее эксперты в области здравоохранения не исключают, что республику может захлестнуть новая волна заболеваемости COVID-19, если в стране начнут снимать ограничения.