Москва, , 08:33 — REGNUM Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина планирует разрешить второе гражданство, но не с Россией, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 6 марта в социальной сети Facebook.

«Если речь о втором европейском гражданстве, то его не так-то просто получить. В приоритете — жёны французов. А у кого возникает всё же вопрос: «Украинское или…», те без колебания выбирают «или». А потом, актуально, наличие второго гражданства никто не декларирует в Украине. Кому надо — давно сориентировался и приспособился», — поделилась своим мнением Валентина Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина стоит на грани обрушения. Именно с этим и связана, уверены граждане, идея появления возможности получить второе гражданство на Украине.

«Это от безысходности. Придётся признавать и второе и третье гражданство, чтобы хоть как-то удержать разбегающееся в разные стороны население со своей, пока, территории. В западных регионах, в Закарпатье, Черновицкой области население уже в массовом порядке имеет румынские, венгерские, словацкие, польские паспорта. Вывешивают флаги своих государств и разговаривают на своем родном языке», — написала Сара Г.

Некоторые комментаторы считают, что если такой закон появится, то он будет противоречить Конституции Украины.

«То есть с нарушением конституции? Браво! Это же победа демократии. В граждане об этом знают?», — задаётся вопросом Влад Р.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что данной возможность в большинстве своём воспользуются только украинские олигархи и политики.

«Украина может хотеть и разрешать у себя дома всё, что хочет. Это больше сделано для своих любимых олигархов, у некоторых и по три гражданства есть. Ни Америке, ни Европе украинское бедное население не нужно. Если только, как дешевая рабочая сила и то, после прибалтов», — считает Viktoria R.

Напомним, 5 марта глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина планирует разрешить второе гражданство, но не с Россией.