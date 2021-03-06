Белград, , 04:20 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил вечером 5 марта в интервью боснийском телеканалу, что сотрудничество в регионе необходимо, потому что это путь для процветания и развития стран. Это, по его словам, препятствует тому, чтобы вся молодёжь уезжала за границу, что означает гибель всех стран региона. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Вучич в первую очередь отметил, что, поскольку его призывы к сотрудничеству, экономическим и инфраструктурным связям и указание на то, что страны станут сильнее в регионе, когда «заговорят в унисон», не являются попыткой создать «сербский мир», как это, по его словам, говорят отдельные лидеры стран региона.

На комментарий ведущего о пожертвовании Сербией вакцины Боснии и Герцеговине, что стало причиной визита Вучича в Сараево, а также о поражении властей в Боснии и Герцеговине, Вучич ответил, что он думает иначе, потому что граждане в Боснии и Герцеговине, как он слышал от одного из членов президиума, имеют проблемы и из-за многоуровневого принятия решений.

«Вакцина важна для сохранения жизни людей, но более важно то, что мы будем делать в будущем.», — подчеркнул президент Сербии.