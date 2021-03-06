Париж, , 01:11 — REGNUM Клинические исследования своего препарата от коронавирусной инфекции прекратила французская фармкомпания Abivax в связи с его недостаточной эффективностью. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе организации.

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Разрешение на испытания этого препарата было выдано в мае прошлого года Национальным агентством Франции по безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM). Разработка получила обозначение ABX464. К его исследованиям планировалось привлечь чуть более тысячи добровольцев.

При этом специалисты компании успели задействовать для исследований только 500 добровольцев, а решение о прекращении принималось на основании анализа данных от 305 пациентов. В сообщении говорится, что в ходе исследований было установлено, что ABX464 безопасен и хорошо переносится лицами с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19. Однако, несмотря на это компания все же пришла к заключению, что препарат обладает недостаточной эффективностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля французская фармкомпания Xenothera приступила к испытаниям собственной вакцины от COVID-19 под названием Xav-19.

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