Москва, , 08:44 — REGNUM Заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в котором он прокомментировал шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен на вакцину «Спутник V» передать России Закарпатье, выразив опасение, что регион может стать «вторым Крымом», вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 6 марта в социальной сети Facebook.

«Пусть трясутся. Естественное бандерложье состояние», — считает Игорь А.

Многие пользователи пришли к мнению, что, несмотря на шутку, опасения Климкина могут оказаться правдивыми.

«Всё там принадлежит олигархам, а значит, это частная собственность. А собственность всегда можно продать или забрать за долги», — поделился своим мнением Dmitry L.

Некоторые комментаторы уверены, что состояние Украины оставляет желать лучшего. Люди уверены, что государство находится на грани развала.

«Все идет к развалу данного государства. Уже вслух на Западе заговорили. Пока шуткой, а дальше будет больше», — пишет Александр П.

Нашлись и те, кто считает, что Европа готовится растащить Украину на части. Люди указывают на то, что такие шутки в политике редко когда являются только лишь шутками.

«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, лёд тронулся. Устами младенца глаголет истина. Климкин, в кои-то веки, может быть прав. Европа может начать дербан Украины», — написал Vasilii M.

Напомним, 5 марта экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал заявление, в котором он прокомментировал шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен на вакцину «Спутник V» передать России Закарпатье, выразив опасение, что регион может стать «вторым Крымом».