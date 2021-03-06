Загреб, , 03:10 — REGNUM Председатель Хорватского национального совета в Сербии Ясна Войнич 5 марта направила официальный запрос президенту Сербии Александру Вучичу с просьбой придать хорватскому языку статус официального в городе Сомбор, муниципалитетах Апатин и Бач и в районе всей автономной провинции Воеводины. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Согласно принципу позитивной дискриминации, на последнем заседании городской ассамблеи Суботицы прошло голосование за поправки, которые создадут для общины этнического меньшинства прецедент получения официального языкового статуса. Таким образом, хорватское сообщество приветствует будущие инициативы представителей власти в обеспечении тех же прав в местах, где в равном или более высоком процентном соотношении живут хорваты», — отметила Ясна Войнич.

По её словам, речь идёт о городе Сомбор (8,39% хорватского населения), муниципалитетах Апатин (10,42% хорватского населения) и Бач (8,39% хорватского населения), а также о всей автономной провинции Воеводина.

В заявлении было оценено, что такой прецедент применения принципов позитивной дискриминации представляет собой «шаг вперед к новому пониманию, при котором более низкие процент населения больше не являются поводом для дискриминации, а лишь способ доказать зрелости общества».