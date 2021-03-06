Каир, , 01:04 — REGNUM Не менее 18 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля на севере Египта, сообщает Akhbar el-Youm.

По его данным, маршрутка столкнулась с грузовиком у города Атфих в египетской провинции Гиза. В результате столкновения погибли 18 человек, среди них пятеро детей. Еще пять человек получили различные травмы, их направили в больницу города Бани-Суэйф. Причины и обстоятельства ДТП пока не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля туристический автобус попал в ДТП в Египте. В результате столкновения пострадали шесть российских граждан.