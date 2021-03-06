Москва, , 08:31 — REGNUM Решение руководства немецкой компании Uniper завершить финансирование проект «Северный поток — 2» вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 марта в социальной сети Facebook.

«Достаточно перекрыть один из уже действующих газопроводов и сразу всё станет на свои места. И желательно осенью», — считает Ева М.

Многие пользователи восприняли окончание финансирование проекта немецкой компанией, как бегство. Люди считают, что они теряют очень многое.

Другие же наоборот, пришли к выводу, что компания профинансировала проект так, как и собиралась и просто сделала шаг назад, чтобы не попасть под американские санкции.

«Деньги они перечислили, строительство подходит к завершению, вот финансисты и выходят, нарочно громко объявляя о выходе, чтобы ненароком не навлечь на себя незаконные американские санкции. Это нормальный процесс. А впереди уже гарантированное завершение прокладки, пуско-наладка, заполнение труб и подсчёт доходов!», — пишет Oleg D.

Некоторые комментаторы указали, что, несмотря на все попытки США не дать «Северному потоку — 2» быть построенным, всё-таки проект стремится к своему успешному завершению.

«Вышли, потому что свою работу завершили, и «Северный поток — 2» будет завершен, как бы не кричали и не прыгали в США и на Украине. Это выгода европейским странам, потому что транспортировка по нашей трубе самая выгодная», — написала Галина Б.

Напомним, 4 марта руководство немецкой компании Uniper решило завершить финансирование проекта «Северный поток — 2».