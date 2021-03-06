Оттава, , 00:52 — REGNUM При крушении вертолета в канадской провинции Британская Колумбия на западе страны пострадали два человека. Об этом 5 марта передает телеканал CBC.

Аппарат разбился в лесистой местности на острове Боуэн. Пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на востоке Турции упал военный вертолет. Погибли десять и пострадали трое военнослужащих страны. Один из погибших являлся генералом турецкой армии.

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