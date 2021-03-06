Иерусалим, , 00:46 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 3779 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на израильской территории достигло 796 465. Также за минувшие сутки в стране скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Израиле жертвами осложнений COVID-19 стали 5834 человека.

При этом уже 750 661 пациент смог выздороветь. Отмечается, что уже 4,9 млн жителей Израиля прошли вакцинацию, что составляет 52,7% от населения страны.