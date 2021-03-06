Москва, , 09:02 — REGNUM Задержка скоростного поезда на два с половиной часа в Великобритании из-за кота, который не хотел слезать с крыши состава, вызвала бурное обсуждении среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 6 марта в социальной сети Facebook.

«Выписать коту штраф и привлечь к уголовной ответственности», — шутит Антон Б.

Многие пользователи положительно отнеслись к работникам вокзала, которые не стали подвергать опасности жизнь хвостатого.

«Молодцы. Уважение к каждой жизни», — считает Кристина С.

Некоторые люди встретили новость недоумением. Граждане считают, что можно было за куда меньшее время справиться с котом на крыше поезда.

«2,5 часа на кота?! Пересадили в другой поезд?! Вместо того, чтобы шугануть метёлкой?! Красавцы! Впечатлительно!», — пишет Viktoriya M.

Нашлись и те, кто отметил, что из такого мелкого события сделали новостной повод, разошедшийся по всему миру. Граждане уверены, что в России сделали бы также, но никто не стал бы этим кичиться.

«У нас бы быстро сняли котика. Никто и не заметил бы. У нас добрых людей хватает, на камеру не работаем», — поделился своим мнением Светлана К.

Напомним, 4 марта в Великобритании задержали скоростной поезд из-за усевшегося на крышу кота. Снять животное удалось только через два с половиной часа.