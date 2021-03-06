Москва, , 08:40 — REGNUM Заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, в котором она призвала Запад принять Россию «такой, какая она есть» и не избегать диалога с ней, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 6 марта в социальной сети Facebook.

«О чём эта красивая леди размышляет? Так и хочется до классики: «Собачка лает на слона», — пишет Сергей Р.

Многие пользователи с недоумением встретили высказывание эстонского президента. Люди считают, что это звучит нелепо и несообразно политическому весу Эстонии.

«Глубокая мысль! Видимо, России ничего не остаётся, как принять «такой, какая она есть» Эстонию», — считает пользователь под псевдонимом «Я люблю тебя, Россия».

Некоторые комментаторы указали Кальюлайд то, что согласно демократическим принципам, необходимо принимать государства любыми. Такими, какими их видят жители этих стран.

«Демократия в Европе» демонстрирует» понимание и принятие любого. Любого! Но Россия почему-то должна соответствовать каким-то ими придуманным критериям. И не только Россия. Вот и принимайте, демократичные наши, всех, такими, какие они есть», — написала Марина А.

Нашлись и те, кто отметил смену настроения западных стран по отношению к России.

«Россия вообще умеет хорошо принуждать к миру, к пониманию, к принятию. Простая истина, что хвост головой не управляет, с большой задержкой, правда, но всё же доходит до прибалтов», — поделился своим мнением Алексей С.

Напомним, 4 марта президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала заявление, в котором призвала Запад принять Россию «такой, какая она есть» и не избегать диалога с ней.