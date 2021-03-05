Белвью, США, , 23:58 — REGNUM Oculus Quest 2 стала самой популярной гарнитурой виртуальной реальности среди пользователей платформы ПК. Об этом 5 марта сообщает портал Game Rant.

В публикации Steam, посвящённой теме оборудования, которое использовали геймеры в феврале 2021 года, сообщается, что 22,91% VR-гарнитур приходится на Quest 2.

Отмечается, что устройство Oculus обошло по этому показателю HTC Vive и даже Valve Index. Кроме того, выяснилось, что более половины пользователей Steam, у которых есть VR-гарнитура, пользуются продукцией Oculus.

Напомним, Oculus Quest 2 поступила в продажу в октябре 2020 года. В сентябре 2020-го компания Facebook, которой принадлежит разработчик и производитель VR-устройств, сообщила, что постепенно откажется от гарнитур семейства Rift и сосредоточится на серии Quest.

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