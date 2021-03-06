Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Группа по избирательным правам Леброна Джеймса, известного американского баскетболиста, запустила кампанию в защиту прав избирателей на фоне того, как некоторые штаты рассматривают возможность ввода новых ограничений. Об этом 5 марта пишет BBC.

Сотрудничая с НБА, группа Леброна запустила кампанию Protect Our Power, которая стремится противостоять вводу новых ограничительных мер, предложенных республиканской партией касательно доступа к голосованию.

В видео, опубликованном 5 марта, Леброн заявил: «Сейчас не время расслабляться».

Давая речь на фоне изображений с беспорядками в Капитолии США, спортсмен добавил: «Они увидели, на что мы способны и испугались».

Таким образом Protect Our Power надеется дать отпор политике республиканцев и привлечь внимание к законам, находящимся на рассмотрении по всей стране, которые повлияют на чернокожих американцев и городские сообщества.

Напомним, что республиканская партия пытается ввести ограничения на время и место для голосующих в связи со спорами о фальсификации президентских выборов-2020.