Лос-Анджелес, США, , 23:43 — REGNUM Билли Лурд может присоединиться к Джорджу Клуни и Джулии Робертс в проекте фильма «Билет в рай» (Ticket To Paradise). Об этом 5 марта сообщает портал Deadline.

По имеющейся у издания информации актриса сейчас ведёт по этому поводу переговоры. Снимать картину будет режиссёр Ол Паркер, ранее выпустивший ленты «Сейчас самое время», «Mamma Mia! 2», «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических 2», «Представь нас вместе» и другие. Лурд может исполнить роль недавней выпускницы Чикагского университета, которая отправляется с подругой на Бали.

В какой-то момент она решает выйти замуж за местного жителя, а её родители (Клуни и Робертс) решают этому помешать, поскольку не хотят, чтобы дочь повторила их ошибку 25-летней давности.

Зрители знают Билли Лурд по сериалу «Американская история ужасов». Она также участвовала в реализации проектов картин «Королевы крика», «Образование» и «Звёздные войны: Последние джедаи».

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