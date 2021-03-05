Аксай, Ростовская область, , 23:41 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил сотрудниц центральной районной больницы Аксайского района с наступающим 8 Марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

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«Мы говорим вам спасибо за каждую сохранённую жизнь, за те, которые спасёте в будущем, за вновь подаренное здоровье. Праздник Весны — это ещё один повод выразить признательность женщинам, особенно труженицам, встречающим его на рабочих местах», — обратился к собравшимся губернатор.

На базе Аксайской райбольницы был развернут 50-местный ковидный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. С начала пандемии лечение здесь получили более 260 человек.

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