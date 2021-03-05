Луганск, , 23:39 — REGNUM За неделю ВСУ разместили 54 единицы техники в зоне проведения так называемой операции объединённых сил, сообщил 5 марта журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В районе села Муратово ВСУ разместили боевую машину пехоты, то же самое — рядом с жилым домом в посёлке городского типа Новотошковское. Кроме того, четыре БМП и один многоцелевой лёгкий бронированный транспортёр-тягач ВСУ разместили в районе села Орехово.

В жилом районе Золотого-2 находится бронетранспортёр ВСУ «Буцефал», а зенитная установка ЗУ-23 — прямо во дворе жилого дома в посёлке городского типа Станица Луганская. Также рядом с жилыми домами в посёлке городского типа Мироновский ВСУ расположили три БТРа, а в районе посёлка городского типа Луганское — боевую бронированную машину.

Представитель Народной милиции также указал на то, что четыре противотанковых пушки, буксируемая гаубица «Гиацинт-Б», 27 самоходных гаубиц «Мста-С», противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» и восемь противотанковых пушек «Рапира» находятся к настоящему моменту на железнодорожной станции в Рубежном — в нарушение договорённостей о допмерах контроля режима прекращения огня.

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Напомним, за сутки 4 марта ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в ЛНР, обстреляв район Золотого-5 из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7) и стрелкового оружия. За неделю украинские боевики обстреляли территорию ЛНР 12 раз, в том числе из тяжёлых видов вооружения.

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