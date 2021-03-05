Миллеровский район, Ростовская область, , 23:33 — REGNUM Ростовская прокуратура проведёт проверку по факту появившегося в социальных сетях сообщения о бездорожье в слободе Нижненагольной Миллеровского района. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения федерального законодательства. В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что местные жители пожаловались об ужасном состоянии дороги в слободе Нижненагольной в социальных сетях. Дети вынуждены месить грязь под ногам, прежде чем попасть в школу. При этом власти якобы не предпринимают никаких мер для улучшения ситуации.

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