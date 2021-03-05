Пекин, , 23:32 — REGNUM Фильм «Земля кочевников» Хлои Чжао может не выйти в кинопрокат Китая. Об этом 5 марта сообщает журнал Variety.

Издание отмечает, что упоминания о картине и посвящённые ей публикации стали исчезать из китайского сегмента сети после того, как некоторые пользователи напомнили о высказываниях Чжао, которые она позволила себе около восьми лет назад.

В 2013 году режиссёр дала интервью журналу Filmmaker Magazine, в котором рассказала, что выросла в Китае и «была в месте, где повсюду царит ложь». Стоит отметить, что издание удалило публикацию за несколько дней до официального анонса «Земли кочевников» в Китае и впоследствии не стало давать комментарии по поводу этого материала и своих действий.

Премьера фильма «Земля кочевников» в Китае была запланирована на 23 апреля 2021 года. Сюжет картины рассказывает о том, как потерявшая всё 60-летняя женщина (Фрэнсис Макдормэнд) отправляется странствовать по США в поисках сезонного заработка.

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