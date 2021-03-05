Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Программы производства и закупок истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 могут быть охарактеризованы как «полная катастрофа», заявил 5 марта глава комитета по делам ВС Палаты представителей Конгресса США Адам Смит на семинаре вашингтонского Института Брукингса.

По его словам, термином «полная катастрофа» можно обозначать не только программу F-35, но и программы разработки и выпуска новых боевых кораблей прибрежной зоны, бронемашин и боевых систем следующих поколений.

«Процесс закупок за последние 20 лет может быть охарактеризован только как полная катастрофа — в плане происходящего с F-35, LCS (Littoral combat ship — новый корабль прибрежной зоны)… бронемашиной, боевыми системами будущих поколений… Мы должны лучше работать на этом направлении», — цитирует слова конгрессмена агентство ТАСС.

При этом Смит заявил, что возглавляемый им комитет должен «зачистить» программы вроде F-35.

«Можно жаловаться на растрату денег, но их уже не вернуть. Теперь мы должны гарантировать, что не растратим больше», — добавил глава комитета по делам Вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2021 года высшее руководство ВВС США заявило о необходимости создать новые, более «бюджетные» истребители.

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