Вашингтон, 5 марта, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США арестовало экс-сотрудника Госдепартамента по подозрению в причастности к штурму здания Капитолия, передаёт 5 марта телеканал ABC News.

Скриншот видео Телеграм-канала @usaperiodical Полиция занимает позиции перед Капитолием. 6 января 2021 года

Как сообщается, 42-летний Федерико Кляйн был задержан в Вирджинии. Ему предъявлено обвинение в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков в Вашингтоне.

Напомним, на текущей неделе глава ФБР Кристофер Рей сообщил, что в результате расследования дела о беспорядках в американской столице 6 января 2021 года арестовано уже более 300 человек.

Ранее ФБР объявило о вознаграждении в размере $50 000 за содействие в установлении лиц, участвовавших в штурме здания Конгресса. В Палате представителей также была создана независимая комиссия для расследования данных событий.