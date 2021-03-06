Вашингтон, 6 марта, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Американский марсоход Perseverance передал на Землю фотографии со своей первой поездки по поверхности Красной планеты. Об этом 5 марта сообщает BBC.

NASA/JPL-CALTECH NASA/JPL-CALTECH

Фотографии добрались до земли в пятницу, 5 марта.

Если судить по полученным кадрам, то первое «путешествие» не было продолжительным.

Напомним, что марсоходу, весом в тонну, предстоит пройти около 15 км в течение следующего марсианского года, который оценивается примерно в два земных года.

Надежда на то, что он сможет достичь скальных образований в кратере Джезеро, где, как считают ученые, могли остаться следы биологической активности.

Как сообщало ИА REGNUM, Perseverance отправился на красную планету в рамках миссии Mars 2020. Главной целью экспедиции заявлен поиск признаков микробной жизни в бассейне кратера Джезеро, где древняя река впадала в озеро, образовывая специфичные отложения.