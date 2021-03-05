Донецк, , 23:19 — REGNUM Количество обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ за неделю достигло 31, сообщили 5 марта в управлении Народной милиции республики.

По словам заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, противник совершил огневые провокации с применением реактивной установки 9П-132 Град-П «Партизан», миномётов калибра 120 и 82 мм, различных типов гранатомётов и стрелкового оружия.

Атакованы ВСУ были Старомихайловка, посёлок шахты «Трудовская» Петровского района Донецка, Октябрь, Сосновское, Ленинское, Весёлое, Пантелеймоновка, Сигнальное, Спартак, Александровка.

В результате атак восемь жилых домов в Сигнальном получили повреждения, а также многоквартирный дом в пригороде Донецка. Кроме того, без электроснабжения остались Сигнальное, Луганское и Александровка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 4 марта ВСУ совершили на линии соприкосновения в ДНР шесть огневых провокаций.

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