Лос-Анджелес, США, 5 марта 2021, 23:18 — REGNUM Marvel выложила в сеть новый трейлер будущего сериала «Сокол и Зимний солдат». Ролик был опубликован 5 марта на странице студии в Instagram.
Администрация аккаунта напомнила подписчикам, что до возвращения героев осталось всего две недели. В трейлере поклонникам киновселенной показали новые экшен-сцены.
https://www.instagram.com/p/CMCwFjeHjK7/
Напомним, потоковый сервис Disney Plus начнёт показывать мини-сериал «Сокол и Зимний солдат» 19 марта 2021 года. Главные роли в этом шоу исполнят Себастиан Стэн и Энтони Маки.
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