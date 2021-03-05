Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Опечатка в слове Delivery, которую обнаружил в Cyberpunk 2077 один геймер, на самом деле не является таковой. Об этом 5 марта в Twitter сообщила администрация аккаунта проекта игры.

«Это не опечатка, чумбы (сленговое слово в Cyberpunk 2077, означающее «близкий друг»). Devilery — это название компании по доставке посылок в Найт-Сити. Это игра слов», — пояснили разработчики.

https://twitter.com/LifeVestedGamer/status/1367851604465049600

Один из пользователей предположил в комментариях, что название «Delivery» образовано от слова «Devil», т. е. «дьявол», и что компания так называется потому, что её работу никто никогда не видит, а те, кто выжил после того, как попытался что-то у неё украсть, ведёт себя так, как будто повстречал дьявола.

Пользователь Twitter Mutahar обратил внимание подписчиков на «опечатку» 4 марта 2021 года. Стоит отметить, что многие из них после этого стали высмеивать в комментариях разработчиков Cyberpunk 2077.

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