Вашингтон, 5 марта 2021, 23:12 — REGNUM Опечатка в слове Delivery, которую обнаружил в Cyberpunk 2077 один геймер, на самом деле не является таковой. Об этом 5 марта в Twitter сообщила администрация аккаунта проекта игры.
«Это не опечатка, чумбы (сленговое слово в Cyberpunk 2077, означающее «близкий друг»). Devilery — это название компании по доставке посылок в Найт-Сити. Это игра слов», — пояснили разработчики.
https://twitter.com/LifeVestedGamer/status/1367851604465049600
Один из пользователей предположил в комментариях, что название «Delivery» образовано от слова «Devil»,
Пользователь Twitter Mutahar обратил внимание подписчиков на «опечатку» 4 марта 2021 года. Стоит отметить, что многие из них после этого стали высмеивать в комментариях разработчиков Cyberpunk 2077.
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