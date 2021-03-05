Уфа, , 23:04 — REGNUM Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен подвел итоги прошедшего победного матча против «Трактора» в рамках второго матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой уфимской команды в овертайме со счетом 3:2.

«Тяжелая игра. Сложно было пробиваться к воротам. Хорошо, что смогли выиграть. Едем в Челябинск при счете 1−1.

Понимали, что у нас сложный соперник. Они всего на пять очков набрали меньше в регулярке, чем мы.

Мне нравится играть под таким давлением. Нужно доставать из себя всё. Мне даже больше нравится атмосфера плей-офф», — приводит слова Хартикайнена портал Gorobzor.ru.