Донецк, , 22:56 — REGNUM Один военнослужащий Народной милиции ДНР получил ранение и трое его товарищей погибли под пулями украинских боевиков 5 марта, сообщили в управлении донецкого ведомства.

Народная милиция отметила, что по боевикам бойцы открыли ответный огонь. Родным и близким погибших командование выразило свои соболезнования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад сотрудник Народной милиции ДНР погиб во время эвакуации детей: его смертельно ранил снайпер ВСУ.

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