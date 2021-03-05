Ливерпуль, Великобритания, , 22:54 — REGNUM Клуб Английской премьер-лиги «Ливерпуль» может приобрести нового защитника в летнее трансферное окно.

Согласно информации журналиста Кристиана Фалька, «мерсисайдцы» интересуются защитником «Наполи» Калину Кулибали. Напомним, что руководство «Ливерпуля» уже на протяжении нескольких лет планирует подписать сенегальского защитника.

В сентябре минувшего года форвард «Ливерпуля» Садьо Мане пытался убедить своего соотечественника перейти в состав действующих чемпионов Англии.

В текущем сезоне Кулибали провел в составе «Наполи» 17 матчей в рамках чемпионата Италии и не отличился результативными действиями.