Могадишо, , 22:44 — REGNUM Автомобиль был взорван рядом с одним из ресторанов столицы Сомали, сообщает 5 марта Reuters.

Взрыв имел тяжёлые последствия: по данным врачей, 30 человек получили ранения, 20 — погибли.

Находившиеся неподалёку от ресторана люди рассказали, что машина на момент взрыва быстро передвигалась. После взрыва началась стрельба.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за содеянное. Однако известно, что в Сомали активно действует террористическая группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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