Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Россия и Китай в дипломатических целях поставляют в другие страны дозы вакцины от COVID-19. Об этом 5 марта сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Нам не нравится, что Россия и Китай используют возможность распространять вакцины как инструмент дипломатии», — заявила Псаки.

США уверены, что передача вакцин на мировой арене должна осуществляться с помощью таких посредников, как программа COVAX, которая является координационным механизмом по распространению помощи.

Напомним, что ВОЗ, Папа Римский, Билл Гейтс и многие другие призвали правительства мировых держав делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «президент Джо Байден дал ясно понять, что его первостепенная цель — это обеспечить дозами вакцин все население штатов», — заявила Псаки отвечая на вопрос, готов ли Белый дом обеспечить партиями вакцины Мексику.