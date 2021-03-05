Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Администрация США считает, что Россия и Китай используют вакцины от COVID-19 в качестве инструмента внешней политики, заявила 5 марта на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», — сказала Псаки.

По ее словам, передача антикоронавирусных вакцин на мировой арене должна проводиться через международные координационные механизмы типа COVAX.

При этом официальный представитель Белого дома подчеркнула, что США активизируют помощь другим странам в сфере борьбы с пандемией лишь после того как вакцинируют собственное население.

Как сообщало, 5 марта российский препарат «Спутник V» признан второй по популярности вакциной в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Италии школы и вузы закроются на две недели