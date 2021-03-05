Ярославль, , 22:22 — REGNUM Ярославский «Локомотив» принял на своем льду финский «Йокерит» в рамках второго матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000» и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

По две шайбы на свой счет записали нападающие Андре Петерссон и Владимир Ткачев. Отметим, что Петерссон также отличился голевой передачей, Ткачев — отдал две. В составе «Локомотив» пятую шайбу забросил Теему Пулккинен.

Таким образом, голкипер «железнодорожников» Эдди Паскуале отстоял второй матч подряд на «ноль», отразив все 23 броска по своим воротам. В прошлом матче 30-летний канадец сделал 29 сейвов.

«Локомотив» повел в серии со счетом 2:0.