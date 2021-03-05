Вашингтон, , 22:22 — REGNUM К Земле движется астероид, сравнимый по размерам с пассажирским авиалайнером, сообщает 5 марта научно-исследовательский центр NASA JPL.

По расчетам центра, астероид 2021 CF8 5 марта приблизится к Земле на минимальное расстояние 4,4 млн км. Его диаметр составляет порядка 52 метров.

Кроме того, в ближайшие трое суток с Землей сблизится на 2,7 млн км. астероид 2021 EB диаметром около 43 метров.

По мнению ученых, потенциальная опасность столкновения этих космических тел с нашей планетой крайне незначительна.

Напомним, 22 февраля NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром около 213 метров.

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