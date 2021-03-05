Канберра, , 22:20 — REGNUM В сеть выложили фотографии со съёмочной площадки фильма «Тор: Любовь и гром», на которых Тесса Томпсон запечатлена в образе Валькирии. Снимки были опубликованы 5 марта на портале Thor: Love and Thunder News.

Издание Screen Rant предположило, что создатели картины снимали сцену, в которой Валькирия летает на Пегасе (крылатый конь впервые появился в кинокомиксе «Мстители: Финал»). Примечательным является то, что героиня Томпсон в этой сцене будет одета в костюм с галстуком.

https://twitter.com/lovethundernews/status/1367712462544453632

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на съёмочной площадке фильма «Тор: Любовь и гром» заметили известную комедийную актрису Мелиссу Маккарти. В сети появилась информация о том, что она сыграет «комическую версию» богини Хелы из театра Асгарда.

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