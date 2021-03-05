Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 22:18 — REGNUM С 8 марта школы и вузы южноитальянского региона Калабрия закроются на две недели, сообщили местные власти в пятницу, 5 марта.

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Ранее аналогичное решение приняли власти еще одного региона юга страны — Кампаньи (Неаполь), там чиновники объяснили это не только с ростом числа зараженных, но и необходимостью дать время сотрудникам образовательных учреждений на вакцинацию.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

По данным на 5 марта, в Италии умерли 99 271 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 297 (днем ранее — на 339). Число подтвержденных носителей выросло на 24 036 (днем ранее — на 22 865). Показатель растет пятый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 023 129 — 5% населения страны. В настоящее время заражены 456 470 человек — на 10 031 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 562 291 человек (за день этот показатель вырос на 45 186), что составляет 2,59% населения Италии.