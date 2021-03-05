Рим, , 22:13 — REGNUM В отличие от весны 2020 года, в домах престарелых Италии фиксируется не так много вспышек коронавируса, зато их стало значительно больше в «обычных» больницах, заявил в пятницу, 5 марта, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

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Число заражений в последние дни растет почти во всех регионах Италии, добавил он.

По данным на 5 марта, в Италии умерли 99 271 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 297 (днем ранее — на 339). Число подтвержденных носителей выросло на 24 036 (днем ранее — на 22 865). Показатель растет пятый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 023 129 — 5% населения страны. В настоящее время заражены 456 470 человек — на 10 031 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 562 291 человек (за день этот показатель вырос на 45 186), что составляет 2,59% населения Италии.