Бордо, Франция, , 22:12 — REGNUM В четверг, 4 марта, полиция департамента Жиронда, опубликовала приказ, запрещающий распитие алкогольных напитков в центре Бордо. Об этом 5 марта сообщает 20 minutes.

Запрет на употребление алкоголя начал действовать с 4 марта сроком на 15 дней и распространяется на все публичные места в центре города: набережные, парки и сады. Также запрещены собрания больше 6 человек. За нарушение данного запрета установлен штраф в размере 135 евро. «Национальная и муниципальная полиция будут патрулировать город для обеспечения соблюдения этой новой меры и обеспечения соблюдения других действующих санитарных правил», — об этом говорится в пресс-релизе префектуры Жиронды.

Ранее мэр Бордо Пьер Юрмик заявил, что в минувшие выходные он «испугался суеты вокруг пивных баров без масок», назвав это поведение «санитарным безрассудством».

Напомним, что французские власти опасаются солнечной погоды, из-за того что хорошая погода провоцирует людей выходить на улицу.

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