Лос-Анджелес, США, , 22:10 — REGNUM Режиссёр Кия Роуч-Тернер снимет фильм про вампиров «Тёмный Запад» (Dark West). Об этом 5 марта сообщает портал The Wrap.

В основу картины ляжет оригинальный сценарий писателя Ричарда Кадри, который является автором цикла фэнтезийных романов «Сэндмен Слим» (Sandman Slim). Производством картины займётся студия Winterlight Pictures, съёмки будут проходить в Австралии. Отмечается, что Кадри сейчас также работает над проектом комикса на основе этого сценария.

Кия Роуч-Тернер в сентябре 2014 года в рамках фестиваля фантастических картин Fantastic Fest представил зомби-хоррор-фильм «Лесной змей» (оригинальное название — Wyrmwood: Road of the Dead). Пользователи известного рейтингового сайта Rotten Tomatoes дали картине с бюджетом $160 тыс. оценку 79%.

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