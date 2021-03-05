Киев, 5 марта, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Определённым сигналом являются санкции США против украинского олигарха Игоря Коломойского, заявил 5 марта глава партии «Слуга народа», он же — замглавы фракции в Раде Александр Корниенко в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Комментируя объявление Госдепа о санкциях в отношении Коломойского, Корниенко отметил, что этим Вашингтон показал: в Штатах не хотят видеть олигарха.

Корниенко «Вместе с тем [США] дали понять всем, для кого важны отношения с США, что с Коломойским нежелательно иметь дело».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдеп анонсировал санкции в отношении Коломойского, его жены и двух детей. Он попал в чёрный список Штатов как злостный коррупционер.