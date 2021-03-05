Рим, , 22:02 — REGNUM При появлении в регионах Италии новых штаммов коронавируса местным властям следует немедленно вводить дополнительные ограничения и стараться «локализовать» распространения этих штаммов, с таким рекомендациями намерен в ближайшее время выступить Минздрав Италии, передает Mediaset в пятницу, 5 марта.

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Проблема особенно актуальна потому, что против новых штаммов могут оказаться бессильными используемые в Италии вакцины, отметили чиновники министерства.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения. При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca.

По данным на 5 марта, в Италии умерли 99 271 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 297 (днем ранее — на 339). Число подтвержденных носителей выросло на 24 036 (днем ранее — на 22 865). Показатель растет пятый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 023 129 — 5% населения страны. В настоящее время заражены 456 470 человек — на 10 031 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 562 291 человек (за день этот показатель вырос на 45 186), что составляет 2,59% населения Италии.