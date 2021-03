Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Разработчики будущей кооперативной игры Aliens: Fireteam выложили в сеть видео с демонстрацией игрового процесса. Об этом 5 марта сообщает портал We Got This Covered.

Длительность ролика составляет более 25 минут. Два представителя студии Cold Iron, прошедшие миссию вместе с журналистом портала IGN, рассказали об игре и сравнили её с другими похожими проектами.

Релиз Aliens: Fireteam состоится в 2021 году (пока разработчики не назвали более точные сроки выхода игры) на платформах PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.

Игра, выполненная в жанре кооперативного шутера (упор сделан на огнестрельное оружие) предложит троим геймерам выступить в роли морпехов из фильмов по вселенной «Чужие». Разработчики отметили, что игроки также смогут использовать в качестве напарников персонажей, управлять которыми будет искусственный интеллект игры.

