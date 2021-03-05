Сан-Ремо, , 21:58 — REGNUM Итальянская телеведущая Симона Вентура, которая должна была вести церемонию награждения лауреатов фестиваля Сан-Ремо, заразилась коронавирусом, передают местные СМИ в пятницу, 5 марта.

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Из-за эпидемии фестиваль в 2021 году, как и в 2020, проходит без зрителей.

На площадках фестиваля должны соблюдаться все действующие в стране меры санитарной безопасности. Все основные мероприятия транслируются в эфире итальянского государственного телевидения.