Подгорица, , 22:08 — REGNUM Мелочная политика не должна сбить Черногорию с ее европейского пути и поставить под угрозу позиции «лидера евроинтеграции», заявил специальный представитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной и другим региональным вопросам на Западных Балканах Мирослав Лайчак, посетивший Черногорию с 4 по 5 марта. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Лайчак подчеркнул, что Западные Балканы являются главным приоритетом Европейского союза и интеграции региона в ЕС.

Он указал на активное участие ЕС в реформах в Черногории даже в трудные времена, напомнив об обширной помощи против коронавируса, которая предоставляется за рамками предвступительных фондов и Экономического и инвестиционного плана ЕС.

Лайчак прокомментировал высокий уровень общественной поддержки стремлений Черногории вступить в ЕС, призвав черногорские власти оправдать ожидания граждан и обязательства перед ЕС. По его словам, Черногория должна ответить на вызовы в ключевых проблемных областях и показать убедительный прогресс, особенно в области верховенства права.

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