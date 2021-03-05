Москва, 5 марта, 2021, 21:47 — ИА Регнум. В Москве с 5 апреля изменится стоимость эвакуации и хранения на стоянке автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуация

«Новые тарифы вводят с учётом пересчёта экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов», — поясняют в департаменте.

Уточняется, что изменения не затронут тех, кто паркуется по правилам, а для водителей, чьи автомобили попали на спецстоянку, будут установлены более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации, при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя.

Так, перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил в 2021 году обходится городу в 9130 рублей, однако в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки оплата эвакуации будет стоить 6450 рублей.

Для тех, кто совершит оплату ещё до получения машины, как поступают порядка 85% водителей, будет действовать дополнительная скидка в размере 25% и эвакуация обойдётся всего в 4837 рублей, сообщают в департаменте.