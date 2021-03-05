Рим, , 21:47 — REGNUM В Италии с начала пандемии коронавируса выявлено свыше 3 млн случаев заражения COVID-19, сообщает 5 марта минздрав страны на своей странице в Twitter.

По данным ведомства, за последние сутки в Италии было зарегистрировано 24 036 новых случаев заражения коронавирусом.

С их учетом общее число случаев COVID-19 достигло 3 023 129.

Кроме того, число умерших от COVID-19 преодолело отметку в 99 тыс. человек. Всего в Италии жертвами эпидемии признан 99 271 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта в ряде регионов Италии введены новые карантинные ограничения.

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