Венеция, Италия, , 21:46 — REGNUM Министр культуры Италии Дарио Франческини в пятницу, 5 марта, обратился с призывом помочь в спасении венецианского отеля Des Bain.

Отель известен прежде всего тем, что именно здесь Лукино Висконти снимал «Смерть в Венеции». Кроме того, в гостинице, открытой в 1900 году, останавливались десятки известных людей, от шейхов до Адольфа Гитлера.

В настоящее время инвесторов найти не удается, а на поддержание здания в нормальном состоянии требуются значительные средства, отметил Франческини.