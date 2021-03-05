Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Разработчики стратегического «рогалика» (roguelike — игра с процедурной генерацией уровней, в которой персонаж обычно имеет одну жизнь) Loop Hero заявили о росте популярности проекта. Об этом 5 марта они сообщили на своей Twitter-странице.

Администрация аккаунта написала, что команду проекта ошеломила реакция на Loop Hero, из-за чего сотрудники студии FourQuarters team не могут найти слов, чтобы отблагодарить сообщество поклонников. Разработчики отметили, что в него входят уже более 150 тыс. игроков.

https://twitter.com/_FQteam/status/1367873287913635840

Loop Hero представляет собой «рогалик» в постапокалиптическом сеттинге (мир игры), в центре повествования которого находится герой, застрявший во временной петле по вине злобного некроманта. Геймерам предлагается перестраивать мир вокруг персонажа, тем самым прокладывая ему путь.

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