Рим, , 21:41 — REGNUM Уровень смертности в Италии в 2020 году стал рекордно высоким за все годы после Второй мировой войны, сообщили в национальной службе статистики Istat в пятницу, 5 марта.

Скончались 746 146 человек, около 10% смертей так или иначе связаны с коронавирусом.

В сравнении со средним показателем за 2015−2019 годы смертность выросла на 15% (на 100 тысяч человек).

По данным на 5 марта, в Италии умерли 99 271 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 297 (днем ранее — на 339). Число подтвержденных носителей выросло на 24 036 (днем ранее — на 22 865). Показатель растет пятый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 023 129 — 5% населения страны. В настоящее время заражены 456 470 человек — на 10 031 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 562 291 человек (за день этот показатель вырос на 45 186), что составляет 2,59% населения Италии.