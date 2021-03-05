Манчестер, Великобритания, , 21:37 — REGNUM «Манчестер Сити» готовит новое контрактное предложение защитнику Александру Зинченко.

Согласно информации портала Claret&Hugh, к украинскому футболисту проявляет интерес «Вест Хэм», однако «Сити» хочет сохранить игрока в своем составе, предложив ему новый контракт на улучшенных условиях. Сообщается, что соглашение будет рассчитано на пять лет с недельным окладом в размере 90 тысяч фунтов стерлингов. По мнению источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола скорее готов расстаться с левым крайним защитником Бенджамином Менди, чем с Зинченко.

В текущем сезоне бывший игрок «Уфы» принял участие 18 матчах во всех турнирах и отличился одной голевой передачей.