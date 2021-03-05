Москва, , 21:33 — REGNUM Три учебных центра для совместной подготовки военнослужащих создадут министерства обороны России и Белоруссии. При этом один из центров будет находиться на белорусской территории, заявлено по итогам состоявшихся 5 марта в Москве переговоров министров обороны Союзного государства.

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Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин решили, что «российско-белорусские учебно-боевые центры совместной подготовки будут дислоцированы в Нижегородской области Российской Федерации, Калининградской области Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь», проинформировало Минобороны РФ.

Министры также обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в частности — совместные стратегические учения «Запад-2021» (запланированы на 10−16 сентября). Кроме того, запланированы мероприятия не только по двустороннему взаимодействию, но и в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ.

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Во время переговоров была обсуждена совместная система ПВО — её функционирование Шойгу посчитал главным вопросом переговоров. Он пригласил белорусских коллег на Международную конференцию по безопасности, которая пройдёт в этом году.

«Ждём вас на всех наших мероприятиях, в том числе и на Армейских международных играх», — сказал Шойгу во время встречи с Хрениным.

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